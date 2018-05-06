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Violência

Homem é morto em telhado de casa e criança fica ferida após tiroteio

Homem morreu com dois tiros nas costas. Uma criança, de dez anos, foi atingida no braço e levada para o Hospital Infantil de Vila Velha

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 00:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 00:38
Homem é assassinado e cai em telhado de casa em Cariacica Crédito: Internauta/GazetaOnline
Um homem de 22 anos morreu com dois tiros nas costas na rua Dom Pedro II, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Dyckson Porfirio Pereira Pinto, que tentava se esconder em uma casa no momento dos disparos, ficou caído no telhado de um morador. 
Segundo a polícia militar, a guarnição foi acionada pelo CIODES para verificar a ocorrência de um indivíduo alvejado por disparos de arma de fogo. No local os policiais confirmaram a morte do homem e o SAMU atestou o óbito da vítima.
Segundo informações de populares, dois indivíduos em um HB20 de cor branca efetuaram disparos em direção a Dyckson, que correu em direção a uma casa, pulando o muro e subindo no telhado, onde permaneceu. A vítima foi atingida por dois disparos nas costas.
Durante a ocorrência, uma menor, de 10 anos, que passava pelo local, foi alvejada no braço e socorrida pelo SAMU. Ela foi levada para o Hospital Infantil de Vila Velha. Após os disparos os criminosos fugiram. Dyckson possuía passagem criminal por homicídio e estava com um mandado de prisão vencido por homicídio.
 
 

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