Homem é morto em estacionamento após confusão em boate de Cariacica

Quando o motorista manobrava o veículo em marcha a ré, um homem armado com uma pistola calibre 380 atirou pelo menos 11 vezes no carona