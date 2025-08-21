Veja vídeo

Homem é morto com tiros na cabeça e tem carro roubado em Cariacica

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21); Polícia Civil disse que o caso foi registrado como latrocínio, crime em que criminoso mata para roubar

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:41

Um homem foi morto com tiros na cabeça dentro do próprio carro e depois foi deixado em uma calçada pelos dois suspeitos do crime, que fugiram do local levando o automóvel, um HB20 Sedan. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. A princípio, a Polícia Civil trata o caso como latrocínio, já que a vítima teve pertences e o veículo roubados. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos (veja acima).

Até a publicação desta matéria a vítima não havia sido identificada. Conforme apuração da TV Gazeta, a polícia divulgou que o homem aparentava ter cerca de 30 anos, usava barba e estava de calça jeans e camisa branca.

O crime aconteceu pouco depois da meia-noite. Outra câmera de segurança mostra o momento em que HB20 Sedan entra na Rua Alvim Tompison. No minuto seguinte, os faróis piscam pelo menos duas vezes antes do veículo deixar o local. Nesse intervalo, o homem foi assassinado. As imagens mostram o carro estacionado, enquanto outro veículo passa ao lado. Dois homens desembarcam, se aproximam da porta do motorista e retiram a vítima do automóvel. Em seguida, um deles vai para o banco do carona com um objeto nas mãos, enquanto o outro assume a direção.

A reportagem da TV Gazeta apurou que moradores relataram terem ouvido três tiros. O crime aconteceu em um dos acessos ao bairro Cruzeiro do Sul, próximo à Rodovia Leste-Oeste, sentido para onde os suspeitos teriam fugido. A dupla não foi localizada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas constatou que a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Científica identificou de duas a três perfurações na região da cabeça.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e que até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido detido.

* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

