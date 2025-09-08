Brutalidade

Homem é morto com golpes de facão por ex da esposa em Rio Bananal

A vítima teria ido ao local para entregar o filho do suspeito, que, após colocar a criança em seu automóvel, teria pegado um facão e começado a golpear o homem

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:44

Um homem morreu, na manhã desta segunda-feira (8), após ser atacado a golpes de facão, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado ferido em uma estrada que dá acesso ao Córrego Capivara e chegou a ser levado ao Hospital Alfredo Pinto Santana, mas não resistiu. O suspeito do crime, ex-companheiro da esposa da vítima, se entregou na Delegacia de Rio Bananal.

Segundo a Polícia Militar, quando chegou ao local, a equipe encontrou um indivíduo deitado na estrada que dá acesso ao Córrego Capivara com múltiplos ferimentos cortantes na região da cabeça, braços, pernas e abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Alfredo Pinto Santana.

Ainda de acordo com a corporação, uma testemunha informou aos militares que o autor do crime seria ex-companheiro da atual esposa da vítima. A vítima teria ido ao local para entregar o filho do casal separado. O pai, então, após colocar a criança em seu automóvel, teria pegado um facão e começado a golpear o homem, que ainda tentou correr, mas acabou caindo e sendo golpeado mais vezes. Pessoas próximas teriam tentado impedir as agressões, mas com receio de serem feridas, não conseguiam se aproximar.

Logo após, o suspeito fugiu em direção ao Centro de Rio Bananal levando a criança. Devido a gravidade das lesões, o Samu/192 chegou a solicitar apoio ao Notaer, mas, ao chegarem ao hospital, a vítima já havia morrido. O autor do crime se entregou na Delegacia de Rio Bananal.

A Polícia Civil informou que o suspeito se apresentou na Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal e será encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde serão feitas as oitivas da ocorrência. Somente após a conclusão das oitivas, será possível informar sobre o procedimento a ser adotado pela autoridade policial.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

