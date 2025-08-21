Violência

Homem é morto com facada no peito durante briga em terminal de Cariacica

Wanderson Duraês dos Santos, de 44 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira (20); dois suspeitos foram detidos: uma mulher de 26 anos e um jovem, de 19

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:46

Um homem de 44 anos foi assassinado com uma facada no peito dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20). A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que, conforme testemunhas, o crime aconteceu durante uma briga entre a vítima, identificada como Wanderson Duraês dos Santos, e dois suspeitos do homicídio: uma mulher de 26 anos e um jovem, de 19, que foram detidos. Imagens que circulam nas redes sociais (veja acima) mostram o tumulto no local logo depois do ataque.

Consta no registro da PM que a vítima foi esfaqueada perto do portão do Terminal de Campo Grande que dá acesso à Rua Dom Pedro Segundo. Wanderson chegou a receber socorro, mas morreu dentro da ambulância. Os dois suspeitos, detidos ainda no local, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas aos militares, a mulher teria usado uma faca que estava na mochila de Wanderson para cometer o crime. No momento da facada, o homem estaria caído no chão após ter sido agredido por ela e pelo jovem de 19 anos.

A mãe do rapaz detido contou à TV Gazeta que o filho contou para ela que conheceu a mulher pouco antes do crime ao tentar comprar drogas. Ao ver o jovem detido na Delegacia Regional de Cariacica, ela fez um desabafo e a cena foi flagrada pela reportagem.

Se depender de mim, você vai morrer aqui dentro. Seu pai está destruído X. Mãe do jovem detido ao falar com o filho na delegacia

As polícias Militar e Civil foram procuradas para informar mais detalhes sobre a ocorrência e sobre os procedimentos adotados com os suspeitos detidos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta

