Homem é morto com facada no peito durante briga em terminal de Cariacica

Wanderson Duraês dos Santos, de 44 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira (20); dois suspeitos foram detidos: uma mulher de 26 anos e um jovem, de 19

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 07:46

Um homem morreu após ser esfaqueado dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20). Uma mulher, que não teve a idade divulgada, e um jovem, de 19 anos, foram detidos como suspeitos ainda no local do crime e levados para Delegacia de Cariacica. Imagens que circulam nas redes sociais (veja acima) mostram o tumulto no local logo depois do ataque.

Um homem de 44 anos foi assassinado com uma facada no peito dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20). A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que, conforme testemunhas, o crime aconteceu durante uma briga entre a vítima, identificada como Wanderson Duraês dos Santos, e dois suspeitos do homicídio: uma mulher de 26 anos e um jovem, de 19, que foram detidos. Imagens que circulam nas redes sociais (veja acima) mostram o tumulto no local logo depois do ataque. 

Consta no registro da PM que a vítima foi esfaqueada perto do portão do Terminal de Campo Grande que dá acesso à Rua Dom Pedro Segundo. Wanderson chegou a receber socorro, mas morreu dentro da ambulância. Os dois suspeitos, detidos ainda no local, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Militar informou que, conforme relatos de testemunhas aos militares, a mulher teria usado uma faca que estava na mochila de Wanderson para cometer o crime. No momento da facada, o homem estaria caído no chão após ter sido agredido por ela e pelo jovem de 19 anos.

A mãe do rapaz detido contou à TV Gazeta que o filho contou para ela que conheceu a mulher pouco antes do crime ao tentar comprar drogas. Ao ver o jovem detido na Delegacia Regional de Cariacica, ela fez um desabafo e a cena foi flagrada pela reportagem.

Se depender de mim, você vai morrer aqui dentro. Seu pai está destruído

X.

Mãe do jovem detido ao falar com o filho na delegacia

As polícias Militar e Civil foram procuradas para informar mais detalhes sobre a ocorrência e sobre os procedimentos adotados com os suspeitos detidos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta

