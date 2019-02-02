Home
Homem é morto com 11 tiros no interior de Jaguaré

Vítima tem 35 anos e foi encontrada na comunidade de Fátima, na zona rural do município. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares