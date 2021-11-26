Um homem de 26 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25) na localidade de Fazenda Velha, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Segundo familiares, Vitor Delfino de Sousa foi baleado por homens armados que invadiram a casa onde ele morava. Estilhaços de bala atingiram uma criança, que ficou ferida levemente.

Casa é invadida e homem é morto a tiros na frente da família em Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues /Montagem| A Gazeta

Um parente, que preferiu não se identificar, contou que três homens encapuzados e armados invadiram a casa quando a família terminava de almoçar. Além da vítima, estavam na residência a esposa, a filha do casal de 3 anos, o filho mais velho de Victor e mais duas crianças.

CRIANÇA FERIDA

Ainda de acordo com a família, quando os tiros começaram, as quatro crianças correram para dentro da casa e fugiram pelos fundos. Apenas estilhaços de bala atingiram o pé de uma delas e a feriu levemente.

Vitor Delfino de Sousa foi levado para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, e logo transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas faleceu a caminho da unidade. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com familiares, após os tiros, três homens entraram em um carro, onde havia um quarto suspeito na direção, e fugiram. As marcas dos tiros ficaram por várias partes da casa. A esposa da vítima está muito abalada.

“Estou arrasada, perdi o amor da minha vida. Estou sem rumo, sem direção, não sei como será daqui pra frente, não sei o porquê disso”, disse a esposa, emocionada, ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

Um tio e irmão da vítima estiveram no SML nesta sexta-feira (26) para liberar o corpo. Eles pedem justiça. “Passamos por momentos difíceis, os filhos estão arrasados, estão sofrendo. Foi uma covardia. Queremos que a justiça seja feita, que a polícia tome providencias, esses criminosos têm que pagar pelo que fizeram”, disse um tio do Vitor.

Na delegacia, a informação é de que a polícia começou a investigar o assassinato e está tentando identificar e localizar os suspeitos. Testemunhas devem ser ouvidas ainda nesta sexta-feira na Delegacia de Itapemirim.