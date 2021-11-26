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Criança ferida

Homem é morto a tiros na frente da família em Itapemirim

Vitor Delfino de Sousa, de 26 anos, foi baleado por homens armados que invadiram a casa dele. A família acabava de almoçar no momento do crime

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 12:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 nov 2021 às 12:44
Um homem de 26 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25) na localidade de Fazenda Velha, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo familiares, Vitor Delfino de Sousa foi baleado por homens armados que invadiram a casa onde ele morava. Estilhaços de bala atingiram uma criança, que ficou ferida levemente. 
Casa é invadida e homem é morto a tiros na frente da família em Itapemirim
Casa é invadida e homem é morto a tiros na frente da família em Itapemirim Crédito: Thales Rodrigues /Montagem| A Gazeta
Um parente, que preferiu não se identificar, contou que três homens encapuzados e armados invadiram a casa quando a família terminava de almoçar. Além da vítima, estavam na residência a esposa, a filha do casal de 3 anos, o filho mais velho de Victor e mais duas crianças. 

CRIANÇA FERIDA

Ainda de acordo com a família, quando os tiros começaram, as quatro crianças correram para dentro da casa e fugiram pelos fundos. Apenas estilhaços de bala atingiram o pé de uma delas e a feriu levemente.
Vitor Delfino de Sousa foi levado para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, e logo transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas faleceu a caminho da unidade. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com familiares, após os tiros, três homens entraram em um carro, onde havia um quarto suspeito na direção, e fugiram. As marcas dos tiros ficaram por várias partes da casa. A esposa da vítima está muito abalada.
“Estou arrasada, perdi o amor da minha vida. Estou sem rumo, sem direção, não sei como será daqui pra frente, não sei o porquê disso”, disse a esposa, emocionada, ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.
Um tio e irmão da vítima estiveram no SML nesta sexta-feira (26) para liberar o corpo. Eles pedem justiça. “Passamos por momentos difíceis, os filhos estão arrasados, estão sofrendo. Foi uma covardia. Queremos que a justiça seja feita, que a polícia tome providencias, esses criminosos têm que pagar pelo que fizeram”, disse um tio do Vitor.
Na delegacia, a informação é de que a polícia começou a investigar o assassinato e está tentando identificar e localizar os suspeitos. Testemunhas devem ser ouvidas ainda nesta sexta-feira na Delegacia de Itapemirim.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim, que está realizando diligências para a apuração do fato. Além disso, destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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