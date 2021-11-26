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"Maior prisão da história"

Quadrilha especializada em roubo a bancos é presa no Espírito Santo

Integrantes da organização criminosa são responsáveis por uma invasão a uma agencia do Banestes em Vila Velha nesta quarta (24); eles atuavam em vários estados do país, inclusive no Espírito Santo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 nov 2021 às 11:20

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:20

Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PCES
Oito membros de uma quadrilha especializada no roubo a bancos em vários estados do Brasil foram presos pela Polícia Civil no Espírito Santo. O grupo, inclusive, é responsável pela invasão a uma agência do Banestes, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. As prisões aconteceram em CariacicaVila VelhaVitória e Campos dos Goytacazes, município do Estado do Rio de Janeiro.
Com os criminosos foram apreendidos materiais que, de acordo com o delegado Gabriel Monteiro, do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), são tipicamente utilizados em crimes de roubo a bancos. Monteiro explicou que, na madrugada de quarta-feira, o grupo utilizou essas ferramentas para perfurar a parede de uma igreja e conseguir entrar no banco, mas não conseguiram arrombar o cofre da agência.
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PCES
"Constatamos que arrombaram o banco em Terra Vermelha. Passaram por uma igreja, arrombaram a parede dessa igreja, arrombaram a parede do banco e tentaram cortar o cofre de um banco, eles tinham a informação de que haveria uma grande quantidade de dinheiro. Não conseguindo lograr êxito, eles furtaram as armas dos vigilantes, sendo assim, analisando o circuito de videomonitoramento e com o apoio da PRF, nós conseguimos localizar a casa em Cariacica onde poderiam estar esses criminosos", contou.
O delegado explicou que, na casa em Cariacica, estava um dos carros utilizados no crime e uma pistola calibre 380, além de dois integrantes da quadrilha, que foram reconhecidos através de imagens de câmeras de videomonitoramento do banco. Em seguida, os agentes receberam a informação de que outros três membros da associação criminosa estavam em um hotel de Vila Velha, onde foram apreendidos os materiais utilizados nos crimes.
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PCES
"Continuamos as diligências e fomos prender mais três indivíduos em um hotel, prontos para empreender fuga. Apreendemos uma grande quantidade de material utilizado no furto, um material exclusivo para isso. Descobrimos que tinha um indivíduo na rodoviária de Vitória para empreender fuga para seu estado. Conseguimos prender dentro do ônibus", argumentou.
Os outros dois suspeitos, conforme Gabriel Monteiro, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal no município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o delegado, os criminosos confessaram a participação nos crimes. Ele ressaltou que a polícia tinha uma quantidade suficiente de provas para autuá-los por vários crimes.
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PCES
"Eles confessaram a participação, mesmo porque tínhamos bastante provas. Tínhamos provas, inclusive, da comercialização das armas dos vigilantes. Tínhamos imagens e os carros utilizados. Todos os oito indivíduos foram autuados em flagrante por furto qualificado, organização criminosa, comercialização de arma de fogo e posse de arma de fogo de uso restrito", disse.
"Acreditamos que essa foi a maior prisão da história do Espírito Santo em relação a roubos a banco"
Gabriel Monteiro - Delegado do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)
Gabriel Monteiro explicou que os criminosos são provenientes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Segundo o delegado, trata-se de uma quadrilha especializada no roubo a bancos que ainda é suspeita de ter atuado em outros estados brasileiros, inclusive no Espírito Santo.
"É uma quadrilha especializada, temos informação de crimes dessa natureza no estado de Goiás e no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui na nossa delegacia, temos outros procedimentos em que eles são suspeitos. Todos com diversas passagens por crimes dessa natureza", finalizou o delegado.
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo
Oito membros de quadrilha especializada no roubo a bancos foram presos no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PCES

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