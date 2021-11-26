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Achado em Ilha das Flores

Guarda recupera carro roubado usado em arrastão em Vila Velha

Moradores suspeitaram do veículo estacionado e acionaram a corporação. Carro foi roubado de um produtor rural na região de Capuaba, e usado para roubar pessoas em ponto de ônibus
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 nov 2021 às 21:28

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 21:28

A Guarda Municipal recuperou, na noite desta quinta-feira (25), um Fiat Punto vermelho com restrição de furto e roubo no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O carro havia sido roubado na manhã desta mesma data na região de Capuaba, no mesmo município. Os suspeitos utilizaram o veículo para cometer um arrastão, roubando pessoas que estavam em um ponto de ônibus.
Veículo utilizado em arrastão foi recuperado nesta quinta-feira (25) em Vila Velha
Veículo utilizado em arrastão foi recuperado nesta quinta-feira (25), em Vila Velha Crédito: Dovulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Moradores de Ilha das Flores suspeitaram do veículo estacionado e acionaram a Guarda Municipal pelo telefone da Central, que encaminhou uma das viaturas de serviço. A guarnição chegou ao local e constatou ser um veículo que constava restrito por furto e roubo.
O veículo foi removido para o pátio conveniado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e a ocorrência, registrada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A agente Rosângela, da Guarda Municipal, comentou sobre a ocorrência. Veja vídeo:

RELEMBRE O CASO

O automóvel roubado pertence a um produtor rural, de 46 anos, morador de Santa Leopoldina, na Região Centro-Serrana. Ele estava na Grande Vitória para resolver questões relacionadas ao trabalho e, logo cedo, nesta quinta-feira (25), quando passava pelo bairro Ilha das Flores, acabou se perdendo por não conhecer muito bem a região.
No depoimento dado aos policiais que o atenderam, a vítima contou que foi abordada por dois homens armados e encapuzados. Ele foi rendido e retirado à força pelos criminosos. Após receber ajuda de populares, a polícia chegou e a vítima contou o que havia acabado de passar.

ARRASTÃO

Enquanto falava com os militares, no radiocomunicador dos policiais outros militares informavam que um carro com as mesmas características ao roubado momentos antes estava sendo utilizado para cometer crimes na região. 
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha. Além do veículo, o produtor rural também teve o celular e outros pertences levados pelos criminosos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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