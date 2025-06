Riviera da Barra

Homem é morto a tiros em ataque a carro em Vila Velha

Outros ocupantes do veículo onde estava a vítima contaram aos policiais que conseguiram correr e escapar dos tiros, mas o terceiro ocupante do carro foi atingido e morreu no local

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de junho de 2025 às 10:51

Viatura da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele estava em um carro com outros dois homens quando o veículo foi alvo de disparos feitos por suspeitos em duas motocicletas. O crime aconteceu enquanto os três trafegavam pela região.>

Os militares encontraram um carro sem ocupantes parado em cima de um canteiro central e uma pessoa caída no chão, já morta, vítima de disparos de arma de fogo. Outros ocupantes do veículo onde estava a vítima contaram aos policiais que conseguiram correr e escapar dos tiros, mas o terceiro ocupante do carro foi atingido e morreu no local. >

"Dois homens se aproximaram e disseram que os três trafegavam no veículo, quando indivíduos em duas motocicletas se aproximaram e atiraram contra o carro. Os dois conseguiram correr e não foram atingidos, porém o homem de 32 anos foi baleado. A perícia foi acionada", disse a PM, em nota. >

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. >

A corporação também reforçou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.>

