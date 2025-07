Crime

Homem é morto a tiros após denunciar que sofria ameaças em Colatina

A vítima chegou a ser socorrida por um vizinho, mas faleceu a caminho do hospital

Um homem de 41 anos, identificado pela Polícia Militar como Maykon Fabre de Souza dos Santos, foi morto a tiros no bairro Vila Lenira, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, momentos após sair da delegacia, onde havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça, na noite de sábado (5). A vítima chegou a ser socorrida por um vizinho, mas faleceu a caminho do hospital. >