Homem é morto a tiros a caminho do velório de amigo em Cariacica

Anderson Santos foi morto com um tiro na nuca no bairro Graúna. A Polícia Militar informou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação para o crime

Publicado em 4 de julho de 2019 às 20:26 - Atualizado há 6 anos

Anderson foi morto com um tiro na nuca Crédito: Arquivo Pessoal

Um pedreiro, de 35 anos, identificado pela polícia como Anderson Alves dos Santos, foi assassinado a caminho do velório de um amigo, na tarde desta quinta-feira (4), na Rua Canarinho, em Vila Graúna, Cariacica.

De acordo com testemunhas, o Corpo de Bombeiros foi acionado mas, como o óbito foi constatado, a perícia da Polícia Civil foi acionada.

À reportagem, vizinhos que preferiram não se identificar, contaram que a vítima estava a caminho do velório de um amigo, quando ouviu alguém chamando por ele. Foi neste momento que ele foi atingido com um tiro na nuca. "É mais uma família que chora em tão pouco tempo", disse uma moradora.

Moradores acreditam que os suspeitos são duas pessoas que passaram em uma moto no mesmo horário em que ouviram os disparos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Já a Polícia Militar informou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação para o crime.

A líder comunitária Amália Meireles, de 63 anos, contou que conhecia Anderson desde quando ele era criança, e não esperava que a vítima fosse morta desta forma.

"Ele era uma pessoa maravilhosa, querido por todos aqui no bairro. Mas o que ele fazia fora daqui eu não sei", contou.

O pedreiro deixa cinco filhos.

CLIMA DE TENSÃO

No bairro onde acontecia um velório, no mesmo momento em que Anderson foi assassinado, o clima é de medo e tensão. Os moradores não querem falar sobre os crimes e temem toque de recolher.

