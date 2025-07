Violência

Homem é morto a pauladas no meio da rua em Nova Venécia

A vítima morava em Barra de São Francisco, também no Noroeste capixaba, segundo a família

Um homem de 35 anos foi morto a pauladas no meio da rua em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu no bairro Beira Rio, na tarde de sábado (5), e a vítima foi identificada pela Polícia Militar como Rogério Amaral da Silva.>