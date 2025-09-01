Home
>
Polícia
>
Homem é morto a pauladas em Linhares e suspeito do crime é preso

Homem é morto a pauladas em Linhares e suspeito do crime é preso

Suspeito, foragido de penitenciária semiaberta, usou pedaço de madeira como arma; crime ocorreu na noite de domingo (31)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:07

Um homem foi preso após ser flagrado agredindo outro com pauladas no bairro Aviso, em Linhares, na noite de domingo (31). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 49 anos, estava foragido de uma penitenciária semiaberta. A vítima não resistiu e morreu no local.

Recomendado para você

Suspeito, foragido de penitenciária semiaberta, usou pedaço de madeira como arma; crime ocorreu na noite de domingo (31)

Homem é morto a pauladas em Linhares e suspeito do crime é preso

Vítima de 37 anos foi encontrada pela polícia em imóvel com portão arrombado; nenhum suspeito foi preso

Homem é assassinado a tiros dentro de casa na Serra

Suspeito atacou a mulher com socos e chutes após ela ir à festa de aniversário do irmão; Polícia Civil o autuou em flagrante pela Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir companheira na frente dos filhos em Cachoeiro

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando flagraram a agressão. Ao ser abordado, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Próximo ao local do crime, militares encontraram um pedaço de madeira com vestígios de sangue. O agressor confessou ter usado o objeto como arma.

A vítima foi encontrada caída no chão, apresentando ferimentos graves na cabeça, conforme a PM. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto.

Este vídeo pode te interessar

Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares para necropsia e posterior liberação aos familiares.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais