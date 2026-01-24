Home
Homem é morto a golpes de foice em Água Doce do Norte

Crime aconteceu em uma área rural do bairro Santa Luzia do Córrego Azul; Polícia Civil investiga o caso

Imagem de perfil de Fabrício Silva

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 12:21

Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte
Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte Crédito: Polícia Civil

Um homem foi morto a golpes de foice na tarde da última quinta-feira (22) em uma área rural do bairro Santa Luzia do Córrego Azul, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava na roça no momento do crime.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estava em uma fazenda com outros dois homens. Em determinado momento, o suspeito pediu a uma testemunha que levasse uma garrafa de água e uma lima até um galpão da propriedade. Enquanto a testemunha estava no galpão, o suspeito voltou sozinho, jogou uma foice perto do local e foi até a própria moto.

A situação chamou a atenção da testemunha, que estranhou o fato de o homem ter retornado sem o colega. Ao ser questionado, o suspeito disse que a vítima havia ficado para trás. A testemunha voltou ao local onde o trabalho era feito e encontrou o homem caído no chão, já sem vida, com ferimentos que indicam golpes de foice.

O gerente da fazenda informou que não tinha os dados da vítima nem do suspeito. A perícia foi acionada e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML), em Colatina. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte e que, até o momento, ninguém foi preso. Informações podem ser passadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

