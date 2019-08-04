Home
>
Polícia
>
Homem é morto a facadas em Sooretama

Homem é morto a facadas em Sooretama

Crime aconteceu por volta de 22h30 deste sábado (03). Vítima estava sem documentos e não foi identificada

Gazeta Online

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 17:55

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato

Um homem foi assassinado a facadas em Sooretama, região Norte do Estado, na noite deste sábado (03). O crime aconteceu no bairro Salvador, por volta das 22h30. A vítima estava sem documentos e não foi identificada.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

> Troca de tiros em Vitória deixa criança e mulher feridos

A Polícia Militar informou que, quando chegou no local, o homem já estava morto. A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca em todo o corpo, pelo menos 20 vezes.

> Turista chileno é esfaqueado em Copacabana

Em nota, a Polícia Civil explicou que o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais