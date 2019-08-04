Violência

Homem é morto a facadas em Sooretama

Crime aconteceu por volta de 22h30 deste sábado (03). Vítima estava sem documentos e não foi identificada

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 17:55 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato

Um homem foi assassinado a facadas em Sooretama, região Norte do Estado, na noite deste sábado (03). O crime aconteceu no bairro Salvador, por volta das 22h30. A vítima estava sem documentos e não foi identificada.

A Polícia Militar informou que, quando chegou no local, o homem já estava morto. A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca em todo o corpo, pelo menos 20 vezes.

Em nota, a Polícia Civil explicou que o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta