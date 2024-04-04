Homem é morto a facadas em briga por penhora de celular em Vitória

Um homem de 41 anos, identificado como Marco Aurelio Rodrigues de Oliveira, foi morto a facadas após uma discussão por causa da penhora de um celular na Ilha do Príncipe, próximo à Vila Rubim, em Vitória, na noite de quarta-feira (3).
De acordo com o boletim de ocorrência redigido pela Guarda Municipal de Vitória, a companheira da vítima contou que Marco havia deixado o celular em uma loja da região. Na quarta-feira, ela foi buscar o aparelho e o proprietário teria dado um tapa no rosto dela.
Marco foi até o local e discutiu com o proprietário, momento em que as facadas aconteceram. O suspeito fugiu e a vítima ficou caída na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o homem, atingido na região abdominal, já estava morto.
Na manhã desta quinta-feira (4), o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que investigadores da Polícia Civil localizaram Geraldo Gonçalves Campos em casa, na região da Grande São Pedro, também na Capital. Ele foi detido e levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) para prestar depoimento.
A Polícia Civil disse que o suspeito, de 57 anos, foi preso em Inhanguetá.
Atualização
04/04/2024 - 12:43
A publicação foi atualizada com o nome e a foto do preso suspeito de assassinato.