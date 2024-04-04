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Suspeito detido

Homem é morto a facadas em briga por penhora de celular em Vitória

Caso aconteceu na Ilha do Príncipe, na noite de quarta-feira (3); vítima de 41 anos foi identificada como Marco Aurelio Rodrigues de Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2024 às 09:06

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 09:06

Um homem de 41 anos, identificado como Marco Aurelio Rodrigues de Oliveira, foi morto a facadas após uma discussão por causa da penhora de um celular na Ilha do Príncipe, próximo à Vila Rubim, em Vitória, na noite de quarta-feira (3). 
De acordo com o boletim de ocorrência redigido pela Guarda Municipal de Vitória, a companheira da vítima contou que Marco havia deixado o celular em uma loja da região. Na quarta-feira, ela foi buscar o aparelho e o proprietário teria dado um tapa no rosto dela. 
Marco foi até o local e discutiu com o proprietário, momento em que as facadas aconteceram. O suspeito fugiu e a vítima ficou caída na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas o homem, atingido na região abdominal, já estava morto.
Geraldo Gonçalves Campos, de 57 anos, preso suspeito de matar Marco Aurelio
Geraldo Gonçalves Campos, de 57 anos, preso suspeito de matar Marco Aurelio Crédito: Oliveira Alves
Na manhã desta quinta-feira (4), o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que investigadores da Polícia Civil localizaram Geraldo Gonçalves Campos em casa, na região da Grande São Pedro, também na Capital. Ele foi detido e levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) para prestar depoimento. 
A Polícia Civil disse que o suspeito, de 57 anos, foi preso em Inhanguetá. 

Atualização

04/04/2024 - 12:43
A publicação foi atualizada com o nome e a foto do preso suspeito de assassinato.

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