Homem é morto a facadas após ter casa invadida em Marataízes Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 47 anos foi assassinado a facadas após ter a casa invaoBRIUGdida no bairro Jacarandá, no município de Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido nas costas. O suspeito de cometer o crime foi preso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima já estava morta. Segundo informações passadas por populares aos militares, o suspeito invadiu a casa da vítima e após uma briga, o invasor o feriu com três facadas nas costas. Com os golpes, a vítima caiu da escada e bateu com a cabeça, causando uma lesão profunda na nuca.

Segundo a polícia, imagens do sistema de monitoramento de uma igreja mostraram quando o suspeito fugiu, calmamente do local, jogando a faca usada no crime na calçada de uma casa em construção, poucos metros à frente. Os policiais receberam a informação de que ele estava escondido em uma área de mata, próximo à residência. Um cerco foi montado e, após buscas, o suspeito foi preso.