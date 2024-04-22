Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é morto a facadas após ter casa invadida em Marataízes

Segundo informações passadas por populares aos militares, o suspeito invadiu a casa da vítima e após uma briga, o invasor o feriu com três facadas nas costas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 abr 2024 às 12:19

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 12:19

Homem é morto a facadas após ter casa invadida em Marataízes
Homem é morto a facadas após ter casa invadida em Marataízes Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 47 anos foi assassinado a facadas após ter a casa invaoBRIUGdida no bairro Jacarandá, no município de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido nas costas. O suspeito de cometer o crime foi preso.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima já estava morta. Segundo informações passadas por populares aos militares, o suspeito invadiu a casa da vítima e após uma briga, o invasor o feriu com três facadas nas costas. Com os golpes, a vítima caiu da escada e bateu com a cabeça, causando uma lesão profunda na nuca.
Segundo a polícia, imagens do sistema de monitoramento de uma igreja mostraram quando o suspeito fugiu, calmamente do local, jogando a faca usada no crime na calçada de uma casa em construção, poucos metros à frente. Os policiais receberam a informação de que ele estava escondido em uma área de mata, próximo à residência. Um cerco foi montado e, após buscas, o suspeito foi preso.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 38 anos foi levado para Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Marataízes Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados