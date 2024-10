Homem é morto a facada após discussão sobre política em Mimoso do Sul

A motivação do crime, segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, foi uma discussão envolvendo política. Crime aconteceu em frente a um restaurante na BR 101 na noite de quarta-feira (16)

Um homem de 47 anos, identificado como Leomar Cardoso Fernandes, foi morto a facada durante a noite de quarta-feira (16) em frente a um restaurante às margens da BR 101, no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A motivação do crime, segundo relato de testemunhas à Polícia Militar, foi uma discussão sobre política.