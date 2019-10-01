Home
Homem é executado e abandonado às margens da Leste-Oeste

A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos, tatuagens no braço direito, sendo uma delas, o desenho de um rosto de mulher, e usava uma pulseira dourada.