Homem é esfaqueado por ex da atual companheira e comparsa em Colatina

Crime ocorreu na noite de terça-feira (15), no bairro São Vicente; vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital no município

Um homem de 31 anos foi atacado por dois suspeitos e esfaqueado na noite de terça-feira (15), no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou no hospital, após ser socorrida, que chegava em casa quando foi abordada pelo ex-marido da companheira dele, que o atacou. >