Briga e facadas

Homem é esfaqueado e morre em carro ao tentar buscar ajuda em Linhares

Jocimar Gomes da Silva, de 45 anos, teria se envolvido em uma briga com o suspeito e sacou a faca para tentar golpeá-lo. O indivíduo se defendeu com um cabo de vassoura

Um homem de 45 anos foi assassinado a facadas no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (29). Segundo a Polícia Militar, Jocimar Gomes da Silva foi encontrado dentro de um carro estacionado com ferimentos no peito e já sem vida. >