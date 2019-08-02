Violência

Homem é encontrado morto em canavial de Itapemirim

O corpo de Davi Bogado do Vale foi localizado por populares em um canavial da localidade de Paineiras

Um homem de 28 anos foi encontrado com marcas de golpes de faca em um canavial, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O corpo de Davi Bogado do Vale foi localizado por populares e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 9h, o corpo tinha diversas marcas de facadas no rosto. Davi Bogado do Vale era morador da localidade de Garrafão e estava desaparecido havia alguns dias. A polícia chegou a fazer buscas para encontrá-lo, mas sem sucesso.

A vítima tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Até o momento, de acordo com a Polícia Civil, ninguém foi detido pelo crime.

