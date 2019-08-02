Home
Homem é encontrado morto em canavial de Itapemirim

O corpo de Davi Bogado do Vale foi localizado por populares em um canavial da localidade de Paineiras

Gazeta Online

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 18:06

 - Atualizado há 6 anos

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um homem de 28 anos foi encontrado com marcas de golpes de faca em um canavial, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O corpo de Davi Bogado do Vale foi localizado por populares e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 9h, o corpo tinha diversas marcas de facadas no rosto. Davi Bogado do Vale era morador da localidade de Garrafão e estava desaparecido havia alguns dias. A polícia chegou a fazer buscas para encontrá-lo, mas sem sucesso.

A vítima tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Até o momento, de acordo com a Polícia Civil, ninguém foi detido pelo crime.

