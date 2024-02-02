Homem é detido suspeito de furtar e atear fogo em ambulância de Guaçuí

Homem é detido suspeito de furtar e atear fogo em ambulância Crédito: Polícia Militar

Um homem de 30 anos foi detido no bairro Quincas Machado, em Guaçuí , na Região do Caparaó, suspeito de ter furtado e ateado fogo em uma ambulância da unidade, na madrugada desta sexta-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, mas o veículo da Santa Casa de Guaçuí foi totalmente destruído.

O caso foi registrado por volta das 4h. No hospital, os militares foram informados que as pessoas não viram quem teria furtado e ateado fogo na ambulância. O veículo fica guardado nos fundos, porém suspeitavam de um homem, que foi atendido pelo pronto-socorro essa madrugada.

Às 07h30, um homem com as mesmas características do suspeito, identificado por filmagem, foi visto próximo a um posto de combustíveis na BR 482 e detido pela PM. O suspeito, momentos antes, teriam se envolvido em outra confusão, sendo inclusive agredido.

Após o incêndio, o veículo foi removido para o Pátio de Detran. Alguns materiais que estavam no veículo ficaram jogados no chão.