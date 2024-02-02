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Caparaó

Homem é detido suspeito de furtar e atear fogo em ambulância de Guaçuí

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, mas o veículo da Santa Casa de Guaçuí foi totalmente destruído

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 13:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 fev 2024 às 13:37
Homem é detido suspeito de furtar e atear fogo em ambulância
Homem é detido suspeito de furtar e atear fogo em ambulância Crédito: Polícia Militar
Um homem de 30 anos foi detido no bairro Quincas Machado, em Guaçuí, na Região do Caparaó, suspeito de ter furtado e ateado fogo em uma ambulância da unidade, na madrugada desta sexta-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, mas o veículo da Santa Casa de Guaçuí foi totalmente destruído.
O caso foi registrado por volta das 4h. No hospital, os militares foram informados que as pessoas não viram quem teria furtado e ateado fogo na ambulância. O veículo fica guardado nos fundos, porém suspeitavam de um homem, que foi atendido pelo pronto-socorro essa madrugada.
Às 07h30, um homem com as mesmas características do suspeito, identificado por filmagem, foi visto próximo a um posto de combustíveis na BR 482 e detido pela PM. O suspeito, momentos antes, teriam se envolvido em outra confusão, sendo inclusive agredido.
Após o incêndio, o veículo foi removido para o Pátio de Detran. Alguns materiais que estavam no veículo ficaram jogados no chão.
O suspeito, segundo a Polícia Civil, foi levado para a Delegacia de Alegre. A corporação disse que a ocorrência está em andamento e somente após a finalização das oitivas, terão mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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