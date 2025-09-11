Estelionato

Homem é detido suspeito de aplicar golpes em serviços de dedetização no Sul do ES

Suspeito de 48 anos teria feito vítimas em Presidente Kennedy, no Sul do ES, e era investigado por furtar medicamentos em Guarapari

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 20:08

Suspeito de estelionato e furto foi detido em Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem investigado por cometer golpes no Sul do Espírito Santo foi detido em um apartamento de alto padrão na orla da Praia do Morro, em Guarapari, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o suspeito atuava em Presidente Kennedy e prestava serviços de dedetização que não apresentavam resultados, enganando principalmente moradores da zona rural que o contratavam.

Em julho, uma mulher de 51 anos registrou ocorrência na Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy contando que contratou os serviços de dedetização do suspeito, pagando R$ 240.

"Após a realização do serviço, constatou que não havia surtido efeito conforme prometido. Ao tentar contato com o suspeito diversas vezes, foi informada de que ele retornaria para refazer o serviço, o que nunca ocorreu. Durante pesquisas na internet, a vítima descobriu que o suspeito possui histórico de golpes aplicados contra idosos. Ela relatou que o mesmo golpe já havia sido aplicado contra a mãe dela, no valor de R$ 560,00", detalhou o titular da DP de Presidente Kennedy, delegado José Augusto Militão.

No mesmo mês, uma mulher de 64 anos também registrou uma ocorrência contra o mesmo homem, alegando que pagou R$ 800 por um serviço prestado pelo homem, mas durante a aplicação percebeu que o produto químico usado por ele não tinha cheiro, sendo informada pelo suspeito de que se tratava de um produto ecológico. Mesmo após a aplicação, o problema persistiu. Ela tentou contato com o suspeito diversas vezes, mas ele não retornou.

Além disso, o homem de 48 anos também era investigado por furtar dois medicamentos em uma farmácia em Guarapari, sendo um DIU Mirena + inseridor, no valor de R$ 1.650,22, e um remédio para hipertensão, no valor de R$ 14,57, resultando no prejuízo de R$ 1.664. A equipe da farmácia percebeu a ação e tentou abordá-lo, mas o suspeito fugiu em seu veículo levando os produtos. Antes do ocorrido, ele havia fornecido seus dados no balcão, o que permitiu à polícia identificá-lo.

Na casa dele, foram encontrados e apreendidos diversos produtos químicos e documentos relacionados às atividades de dedetização, além de 107 mil reais em espécie, sem origem especificada. Um dos medicamentos furtado foi encontrado no local, mas o outro já havia sido consumido pela companheira do suspeito. Ele confessou o crime em seguida.

As investigações seguem apurando os crimes, sendo o estelionato de competência da Delegacia de Presidente Kennedy e o furto de competência da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. O suspeito foi ouvido pela Polícia Civil e liberado, respondendo aos crimes em liberdade.

