Homem é detido com pé de maconha dentro de ônibus em Vila Velha

Um homem foi detido com um pé de maconha dentro de um ônibus na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Jabaeté, em Vila Velha.
A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um jovem teria embarcado em um ônibus no Terminal de Itaparica com a planta. Após um cerco, o coletivo foi abordado na Avenida Alvares de Azevedo.
Assim que os policiais entraram no ônibus, visualizaram o indivíduo segurando a planta de aproximadamente 80cm de altura. O pé de maconha foi recolhido e o suspeito detido. A ocorrência foi entregue na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.