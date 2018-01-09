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Inacreditável

Homem é detido com pé de maconha dentro de ônibus em Vila Velha

A planta tinha aproximadamente 80 cm e estava plantada em um vaso improvisado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 00:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 00:50

Pé de maconha foi apreendido dentro de ônibus em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMES
Um homem foi detido com um pé de maconha dentro de um ônibus na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Jabaeté, em Vila Velha.
A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um jovem teria embarcado em um ônibus no Terminal de Itaparica com a planta. Após um cerco, o coletivo foi abordado na Avenida Alvares de Azevedo.
Assim que os policiais entraram no ônibus, visualizaram o indivíduo segurando a planta de aproximadamente 80cm de altura. O pé de maconha foi recolhido e o suspeito detido. A ocorrência foi entregue na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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