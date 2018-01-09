Homem é detido com pé de maconha dentro de ônibus em Vila Velha

Pé de maconha foi apreendido dentro de ônibus em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMES

Um homem foi detido com um pé de maconha dentro de um ônibus na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Jabaeté, em Vila Velha.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um jovem teria embarcado em um ônibus no Terminal de Itaparica com a planta. Após um cerco, o coletivo foi abordado na Avenida Alvares de Azevedo.