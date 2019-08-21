Homem é detido após bater em mulher que conheceu em aplicativo no ES

Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Daniela Carla/TVGazeta

Vitória. Os dois se conheceram há seis meses em um aplicativo de relacionamento. Um mecânico desempregado de 27 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (21), após ter agredido a mulher, uma jovem de 23 anos, no bairro Maria Ortiz, em. Os dois se conheceram há seis meses em um aplicativo de relacionamento.

A vítima contou que foi agredida por causa de ciúmes. Segundo ela, a confusão começou após o mecânico descobrir que seu ex-marido havia entrado em contato para ajudar a mulher a comprar um celular novo.

“Minha mãe entrou em contato com meu ex-marido, pedindo para que ele me ajudasse a pagar um celular novo. Estou trabalhando, mas ganho pouco e preciso falar diariamente com minha mãe, que mora distante de mim”, relembrou.

Na manhã desta quarta-feira, ao preparar os filhos para a escola, o então companheiro a perguntou sobre o relacionamento da mulher com o ex-marido. A auxiliar respondeu que ele iria ajudar a pagar o aparelho.

“Eu expliquei, mas ele ficou com ciúme e me bateu. Me deu socos, tentou me enforcar, me jogou contra a parede, me jogou contra uma janela de vidro. Estou com a boca machucada, com as costas e braços roxos. Ele me quebrou toda”, disse.

Polícia Civil, localizado no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. O caso ainda está em andamento. A auxiliar contou que vai denunciar o ex-companheiro à Justiça e solicitar medida protetiva. Vizinhos ouviram a discussão e acionaram a Polícia Militar. O homem foi detido e encaminhado para o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher, da, localizado no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. O caso ainda está em andamento. A auxiliar contou que vai denunciar o ex-companheiro à Justiça e solicitar medida protetiva.

“Nos conhecemos há seis meses por meio de um aplicativo de relacionamento. Após dois meses, ele passou a morar comigo e com meus três filhos do casamento anterior. Sempre trabalhei para sustentar meus filhos e vou continuar fazendo isso. Independente de como eu tenha o conhecido, ele mostrou não ter caráter e não quero gente assim perto de mim”, afirmou.