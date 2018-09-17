Homem é detido após ameaçar pessoas com facas na orla de Camburi

Um homem de 32 anos foi detido após apontar uma faca para as pessoas que passavam na Avenida Dante Micheline, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta das 13h30 desta segunda-feira (17).
Segundo informações de policiais militares, a PM foi acionada por um policial civil que passou pelo local, visualizou a cena e ligou para o Ciodes.
Ao chegarem no local, os PMs perceberam que o policial estava com arma em punho e aguardava pelo reforço. De imediato, os policiais fizeram a contenção do indivíduo que estava bastante alterado, de acordo com os militares. Após ser contido e revistado, duas facas foram encontradas com o homem. Uma na cintura e outra nas mãos.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, onde aguarda para prestar esclarecimentos.
VEJA VÍDEO