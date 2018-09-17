Homem é detido após ameaçar pessoas com facas na orla de Camburi

As duas facas foram encontradas com o sujeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória

Segundo informações de policiais militares, a PM foi acionada por um policial civil que passou pelo local, visualizou a cena e ligou para o Ciodes.

Ao chegarem no local, os PMs perceberam que o policial estava com arma em punho e aguardava pelo reforço. De imediato, os policiais fizeram a contenção do indivíduo que estava bastante alterado, de acordo com os militares. Após ser contido e revistado, duas facas foram encontradas com o homem. Uma na cintura e outra nas mãos.