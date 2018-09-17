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Prisão

Homem é detido após ameaçar pessoas com facas na orla de Camburi

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava bastante alterado no momento da abordagem; homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 18:57

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 18:57

As duas facas foram encontradas com o sujeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Um homem de 32 anos foi detido após apontar uma faca para as pessoas que passavam na Avenida Dante Micheline, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta das 13h30 desta segunda-feira (17).
Segundo informações de policiais militares, a PM foi acionada por um policial civil que passou pelo local, visualizou a cena e ligou para o Ciodes.
Ao chegarem no local, os PMs perceberam que o policial estava com arma em punho e aguardava pelo reforço. De imediato, os policiais fizeram a contenção do indivíduo que estava bastante alterado, de acordo com os militares. Após ser contido e revistado, duas facas foram encontradas com o homem. Uma na cintura e outra nas mãos.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, onde aguarda para prestar esclarecimentos.
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