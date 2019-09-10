Home
Homem é demitido de lanchonete após agredir morador de rua em Vitória

Câmera flagrou o momento em que agressor dá golpe contra morador em situação de rua; dono de lanchonete viu cena e demitiu o funcionário