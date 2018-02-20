Homem é condenado por ter estuprado menina de sete anos

Um homem de 50 anos foi preso nesta segunda-feira (19) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, após ser condenado por ter estuprado uma menina de sete anos. O crime aconteceu em 2013 e o acusado respondia pelo caso em liberdade. O nome dele não é divulgado para não expor publicamente a vítima.
O crime aconteceu na zona rural do município. Na época, a menina relatou os abusos na escola e o agressor foi denunciado. Apesar de exames comprovarem os crimes, o acusado respondia em liberdade pois não houve flagrante.
O acusado foi condenado a 8 anos de prisão e encaminhado ao presídio de Xuri, em Vila Velha.