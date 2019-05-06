Home
Homem é condenado a 51 anos de prisão por matar rival e criança

Ageu Santos da Cruz matou duas pessoas em 2014, entre elas uma criança de 10 anos; o alvo era Diego Rafael, de 25 anos, que morreu com mais de 13 tiros