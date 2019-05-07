Homem é condenado a 51 anos de prisão por matar rival e criança

Local onde Elias e Diego foram assassinados por Ageu em 2014 Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Viana, no Espírito Santo. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e aceita pela Justiça, que condenou Ageu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado. Um homem, identificado como Ageu Santos da Cruz, foi condenado a 51 anos e seis meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por matar duas pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, em uma lanchonete de, no. A denúncia foi feita peloe aceita pela, que condenou Ageu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado.

De acordo com a denúncia, o motivo do crime foi a briga pelo tráfico de drogas na região. O alvo de Ageu era Diego Rafael, de 25 anos, que foi morto com vários tiros. Já o menino Elias Martins Simplício, de 10 anos, que também estava na lanchonete, morreu com um tiro no peito.

Uma parte do documento frisa que a personalidade de Ageu foi levada em conta no processo "notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, o apontam como um homem voltado à violência e extrema agressividade", diz trecho.