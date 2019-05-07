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Viana

Homem é condenado a 51 anos de prisão por matar rival e criança

Ageu Santos da Cruz matou duas pessoas em 2014, entre elas uma criança de 10 anos; o alvo era Diego Rafael, de 25 anos, que morreu com mais de 13 tiros
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:08

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:08

Local onde Elias e Diego foram assassinados por Ageu em 2014 Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem, identificado como Ageu Santos da Cruz, foi condenado a 51 anos e seis meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por matar duas pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, em uma lanchonete de Viana, no Espírito Santo. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e aceita pela Justiça, que condenou Ageu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado.
De acordo com a denúncia, o motivo do crime foi a briga pelo tráfico de drogas na região. O alvo de Ageu era Diego Rafael, de 25 anos, que foi morto com vários tiros. Já o menino Elias Martins Simplício, de 10 anos, que também estava na lanchonete, morreu com um tiro no peito.
> Ataque contra carro de TV foi represália, diz polícia
Uma parte do documento frisa que a personalidade de Ageu foi levada em conta no processo "notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, o apontam como um homem voltado à violência e extrema agressividade", diz trecho.
De acordo com o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, o acusado confessou ser o autor do crime e, em depoimento, chegou a afirmar que "se pudesse, mataria de novo" a vítima Diego. Elias chegou a ser socorrido por familiares e moradores do bairro para um hospital, mas não resistiu. Diego foi baleado 13 vezes e morreu no local.

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