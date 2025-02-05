Homem é condenado a 32 anos de prisão por matar ex-mulher em Iúna

Elivania foi assassinada pelo ex-marido em 2022, em Iúna, no Caparaó capixaba Crédito: Montagem| A Gazeta

Após quase três anos, Evaldo dos Santos, de 41 anos, réu no processo sobre a morte de Elivania Aparecida da Silva, foi condenado pelo júri popular a 32 anos de prisão pelo feminicídio da ex-companheira e pela tentativa de homicídio contra outra vítima. O julgamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (5), no Fórum da Comarca de Iúna, no Caparaó capixaba.

Após 15 dias de separação, mulher é assassinada por ex-marido Crédito: Divulgação/ Arquivo da família

Preso em Minas Gerais

O suspeito tentou fugir durante a abordagem da PM, mas foi contido e preso. Para a polícia, ele confirmou ter fugido do Espírito Santo após o assassinato que aconteceu na cidade de Iúna, e afirmou possuir um revólver calibre 38, mesma arma utilizada no crime.

Relembre o crime

Elivania Aparecida da Silva, de 35 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, Evaldo dos Santos, na época de 38 anos, em 18 de setembro de 2022, na localidade de Córrego Rico, Perdição, em Iúna. Ele invadiu a varanda de uma residência, onde Elivania bebia com outros dois homens, e atirou na ex- mulher e em um dos homens que estavam no local, fugindo em seguida. Câmeras de videomonitoramento flagraram o crime.