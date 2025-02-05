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Dupla finge mexer no lixo e assalta homens na Praia do Canto

Dois suspeitos fingiram manipular sacolas na calçada, quando as vítimas estacionam um carro e são abordados antes de entrarem em um prédio

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 fev 2025 às 17:49
Dois homens foram assaltados por criminosos que fingiram estar mexendo em sacolas de lixo, na noite de terça-feira (4), na Praia do Canto, em Vitória. Os suspeitos aparecem em imagens de segurança (veja acima) mexendo em sacolas de lixo.
Nas imagens, a dupla fica por um tempo mexendo no lixo, até que as vítimas chegam de carro e estacionam o veículo. Os homens se olham e aguardam o momento que as vítimas descem e vão em direção à portaria do prédio.
Quando o mais novo passa pelo portão, um dos criminosos se levanta e mostra o que aparenta ser uma arma de fogo. Ele aborda o rapaz, enquanto o comparsa vai em direção ao mais velho e pega celular e o relógio. Em seguida, eles fogem a pé.
A Polícia Militar informou que o Ciodes (190) recebeu uma ligação de um homem informando que dois suspeitos, sendo um armado, o abordaram e roubaram dois relógios e dois celulares.
Não foi possível obter mais informações sobre o ocorrido com o solicitante, pois a ligação caiu, porém, o patrulhamento foi realizado na região informada e nenhum suspeito foi localizado. A equipe também não conseguiu encontrar a vítima”, disse a PM por meio de nota.
A Guarda Municipal disse que esteve com contato com as vítimas e também realizou buscas, mas ninguém foi localizado.
A corporação ainda ressaltou que realiza patrulhamento preventivo regularmente e que é importante que os moradores relatem qualquer situação criminosa por meio do Ciodes-190, pois, dessa forma, uma viatura se deslocará para o local de denúncia.

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