Homem é baleado nas mãos após ser acusado de assalto em Vila Velha

Homem foi colocado dentro de um carro e levado para Cariacica, onde mandaram ele descer do veículo, estender as duas mãos e colocar uma sobre a outra, e atiraram três vezes