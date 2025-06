Na zona rural

Homem é baleado na cabeça após confusão em bar de Vargem Alta

Tentativa de assassinato ocorreu em um bar de Belém, na noite deste sábado (31). Suspeito, de 28 anos, foi preso

Um homem de 48 anos foi baleado na cabeça após uma briga em um bar na noite de sábado (31) na comunidade de Belém, zona rural de Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo , Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão envolvendo o suspeito, de 28 anos, e frequentadores do estabelecimento.>

Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito, identificado como Jeferson Martins Ribeiro de Souza, teria se desentendido com um cliente, trocando empurrões com ele e deixando o local dizendo que voltaria armado. Ainda segundo o boletim, minutos depois retornou acompanhado de três homens, um deles armado. Câmeras de segurança mostraram o momento em que ele arremessa uma cadeira contra outro cliente, que logo em seguida é baleado na cabeça por um dos acompanhantes.>

De acordo com a PM, o suspeito foi localizado pela polícia em casa de familiares, com escoriações e sinais de embriaguez. Ele recebeu atendimento médico e foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda de acordo com o boletim, o ele negou saber o paradeiro do irmão, autor do tiro. A arma utilizada no crime também não foi localizada. >