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Cachoeiro

Homem é baleado em condomínio ao tentar fazer as pazes com o atirador no ES

Vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro

Publicado em 

11 jul 2019 às 13:56

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 13:56

O Residencial Otílio Roncetti, onde ocorreu a confusão, tem 1.248 unidades habitacionais e faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação PMCI
Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quarta-feira (10) dentro de um condomínio residencial no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A vítima, um homem de 33 anos, foi atingida por dois disparos. À polícia disse que o acusado seria um cadeirante e que foi até ele para fazer as pazes, porque tinha um atrito entre eles.
Segundo informação de populares, a motivação seria vingança. A polícia informou que o acusado fugiu do local e que os dois moram no mesmo condomínio, Otílio Roncetti. Alguns moradores ouviram barulho dos disparos, mas não viram como aconteceu a ação.
O homem permanece internado na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, e o acusado não foi localizado. O Residencial Otílio Roncetti tem 1.248 unidades habitacionais e faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida.
Homem é baleado em condomínio ao tentar fazer as pazes com o atirador no ES

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