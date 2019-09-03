Crime

Homem é baleado em Cariacica

A motivação do crime é desconhecida. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 00:00 - Atualizado há 6 anos

Foi durante a tarde, que um homem levou quatro tiros durante uma tentativa de homicídio, nesta segunda-feira (02), em Vista Mar, Cariacica. O suspeito que não teve o nome divulgado foi socorrido e a Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a PM, após os disparos, populares chamaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima para um hospital de Vitória. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia informou ainda que até o momento, nenhum suspeito foi detido.





