Home
>
Polícia
>
Homem é baleado em Cariacica

Homem é baleado em Cariacica

A motivação do crime é desconhecida. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 00:00

 - Atualizado há 6 anos

Foi durante a tarde, que um homem levou quatro tiros durante uma tentativa de homicídio, nesta segunda-feira (02), em Vista Mar, Cariacica. O suspeito que não teve o nome divulgado foi socorrido e a Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a PM, após os disparos, populares chamaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima para um hospital de Vitória. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia informou ainda que até o momento, nenhum suspeito foi detido.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais