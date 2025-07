Estava armado

Homem é baleado durante confronto com PM no Bairro da Penha, em Vitória

Polícia Militar disse que indivíduo de 37 anos estaria junto a um grupo armado que atirou contra os agentes, que revidaram e acabaram atingindo o suspeito

Um homem de 37 anos foi baleado durante um confronto com policiais militares no bairro da Penha, em Vitória, na noite de domingo (6). A ação resultou na prisão do indivíduo atingido e de dois jovens, de 18 e 20 anos, e na apreensão de um adolescente de 15 anos. >