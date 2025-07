Violência

Homem é baleado dentro de barbearia em Anchieta após receber ameaças

Crime ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (19), no bairro Justiça; testemunhas relataram que quatro suspeitos estariam envolvidos no ataque a tiros

Publicado em 19 de julho de 2025 às 09:26

Um homem foi baleado dentro de uma barbearia no fim da tarde de sexta-feira (18), no bairro Justiça, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Testemunhas relataram que quatro suspeitos estariam envolvidos no ataque a tiros.

A Polícia Militar disse ter sido acionada para atender à ocorrência de possível tentativa de homicídio próximo a um supermercado. Os policiais fizeram contato com a Guarda Municipal de Anchieta, que informou que testemunhas relataram que o ataque teve a participação de quatro suspeitos, que fugiram. Diante das informações, a guarnição solicitou apoio e iniciou patrulhamento na Avenida Beira Mar, direção para onde dois teriam seguido em fuga.

A PM disse que durante as buscas localizou a vítima do ataque, um homem – a idade não foi informada – que saiu de uma residência apresentando sangramento. Ele relatou aos policiais que estava em uma barbearia quando percebeu a presença de um suspeito, que já a havia ameaçado diversas vezes e, inclusive, tentado matá-lo em outras ocasiões. O indivíduo disse que as ameaças seriam motivadas por desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas na região e pelo fato de ele ter se envolvido com a ex-companheira do suspeito.

A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre a ocorrência, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

