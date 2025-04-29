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Sete perfurações no corpo

Homem é baleado ao buscar filha na casa da babá em Viana

Após ser atingida, vítima se escondeu embaixo de um veículo estacionado e pediu ajuda, mas os bandidos voltaram e atiram mais
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 abr 2025 às 11:10

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:10

Um homem de 33 anos sofreu um ataque a tiros no momento em que ia buscar a filha dele, de dois anos, na casa da babá. Após ser baleado, ele se escondeu embaixo de um carro que estava estacionado e pediu ajuda, mas os criminosos voltaram e atiraram mais. No fim, a vítima teve pelo menos sete perfurações no corpo. O caso aconteceu entre os bairros Nova Bethânia e Eldorado, em Viana, na última segunda-feira (28), e assustou os moradores. 
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local. Vizinhos contaram que o homem baleado é morador antigo da região e que, desde que se separou da companheira, passou a cuidar da filha, há cerca de um ano. Ele buscava a criança na babá sempre no mesmo horário, mas desta vez foi diferente. 
Testemunhas disseram que o homem estacionou a moto na rua e, logo em seguida, os atiradores chegaram em duas motocicletas, já disparando em direção à vítima. Após os tiros, o rapaz ferido se escondeu embaixo de um carro que estava estacionado na rua e começou a pedir socorro. Os criminosos então voltaram e atiraram mais vezes. Depois disso, fugiram. 
Moradores ouviram os pedidos de socorro e saíram para ajudar. "Quando a gente estava saindo para socorrer a gente escutou a moto, daí a gente voltou. E eles começaram a atirar de novo. Nunca vi uma situação assim, foi a primeira vez", revelou uma testemunha, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança, ela não será identificada.
A vítima foi atingida nas costas, nos braços, pernas e no peito. Segundo a Polícia Militar, foram os próprios moradores que socorreram o homem para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi. De lá, ele foi transferido para um hospital de Vitória.
Conforme apuração da TV Gazeta, a Polícia Civil descarta a hipótese de tentativa de latrocínio (quando alguém tenta matar para roubar). O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

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