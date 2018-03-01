Homem é assassinado na porta da casa onde morava em Linhares

Homem é encontrado morto na porta da casa onde morava em Linhares Crédito: Foto internauta

Um homem foi morto com cinco tiros na noite desta quarta-feira (28), por volta de 23h30, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. O corpo da vítima, identificada como Carlos André Alves dos Santos, 36 anos, foi encontrado pela Polícia Militar caído na entrada da casa onde morava, na Rua Princesa Isabel. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Ao lado do corpo, os militares encontraram a moto da vítima. Em volta da casa, espalhados, estavam um capacete, três mochilas com roupas femininas e alguns produtos de higiene, além de documentos de uma mulher. Os policiais constataram ainda que uma báscula e a porta da cozinha da residência estavam arrebentadas. A 20 metros do imóvel foram localizadas duas munições calibre 22.

Moradores disseram que o homem morava no local há aproximadamente um mês com uma mulher, que teria deixado a casa logo após o crime. A PM informou que não há suspeita de autoria do assassinato. Também não há informação sobre destino da companheira da vítima.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181).

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