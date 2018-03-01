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Morto a tiros

Homem é assassinado na porta da casa onde morava em Linhares

A vítima foi identificada como Carlos André Alves dos Santos, 36 anos

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:22
Homem é encontrado morto na porta da casa onde morava em Linhares Crédito: Foto internauta
Um homem foi morto com cinco tiros na noite desta quarta-feira (28), por volta de 23h30, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. O corpo da vítima, identificada como Carlos André Alves dos Santos, 36 anos, foi encontrado pela Polícia Militar caído na entrada da casa onde morava, na Rua Princesa Isabel. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
Ao lado do corpo, os militares encontraram a moto da vítima. Em volta da casa, espalhados, estavam um capacete, três mochilas com roupas femininas e alguns produtos de higiene, além de documentos de uma mulher. Os policiais constataram ainda que uma báscula e a porta da cozinha da residência estavam arrebentadas. A 20 metros do imóvel foram localizadas duas munições calibre 22.
Moradores disseram que o homem morava no local há aproximadamente um mês com uma mulher, que teria deixado a casa logo após o crime. A PM informou que não há suspeita de autoria do assassinato. Também não há informação sobre destino da companheira da vítima.
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181).
SEGUNDO ASSASSINATO NESTA SEMANA
Esse é o segundo homicídio registrado pela Polícia Militar nesta semana no bairro Interlagos. Na tarde de segunda-feira (27), Eriton dos Santos Oliveira, 20, foi assassinado com oito tiros enquanto trabalhava em uma oficina de bicicletas. Quatro pessoas suspeitas de participação no crime foram conduzidas à delegacia da cidade horas depois.

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