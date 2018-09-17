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Violência

Homem é assassinado com golpes de enxada em Vargem Alta

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas Ronny Guimarães Sella, 36 anos, já havia falecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 14:56

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 14:56

Um homem de 36 anos foi brutalmente assassinado na noite deste domingo (16) na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta, na Região Serrana do Estado. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas Ronny Guimarães Sella já havia falecido. Ele foi agredido com um pedaço de madeira e uma enxada. O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, chegou a ser preso em seguida.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o suspeito e a vítima estavam em um bar momentos antes e que Ronny teria sido chamado eplo assassino para ir até a sua casa onde iria lhe vender uma televisão. Ao chegar ao local, o suspeito pegou um pedaço de pau e deu golpes até desmaiar a vítima.
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Ronny ficou desmaiado e o suspeito ainda pegou uma enxada e deu vários golpes na cabeça dele. Tanto o pedaço de pau, quanto o cabo da enxada foram jogados dentro do rio. O suspeito fugiu pelas margens, mas foi detido em seguida.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava visivelmente embriagado e molhado por ter entrado no rio. Ele negou que seria o autor do crime, mas disse que se escondeu e depois se entregou à Polícia, pois estava com medo de ser agredido pelos moradores do local.
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A parte de ferro da enxada foi encontrada dentro da casa e foi recolhida para ser entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o suspeito também foi encaminhado.
Homem é assassinado com golpes de enxada em Vargem Alta

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