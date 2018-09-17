Homem é assassinado com golpes de enxada em Vargem Alta

Um homem de 36 anos foi brutalmente assassinado na noite deste domingo (16) na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta , na Região Serrana do Estado. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas Ronny Guimarães Sella já havia falecido. Ele foi agredido com um pedaço de madeira e uma enxada. O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, chegou a ser preso em seguida.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o suspeito e a vítima estavam em um bar momentos antes e que Ronny teria sido chamado eplo assassino para ir até a sua casa onde iria lhe vender uma televisão. Ao chegar ao local, o suspeito pegou um pedaço de pau e deu golpes até desmaiar a vítima.

Ronny ficou desmaiado e o suspeito ainda pegou uma enxada e deu vários golpes na cabeça dele. Tanto o pedaço de pau, quanto o cabo da enxada foram jogados dentro do rio. O suspeito fugiu pelas margens, mas foi detido em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava visivelmente embriagado e molhado por ter entrado no rio. Ele negou que seria o autor do crime, mas disse que se escondeu e depois se entregou à Polícia, pois estava com medo de ser agredido pelos moradores do local.

A parte de ferro da enxada foi encontrada dentro da casa e foi recolhida para ser entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o suspeito também foi encaminhado.