Homem é assassinado a tiros em Sooretama

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros em, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem no bairro Salvador na tarde de sexta-feira (14), a vítima identificada como Gilberto Bonifácio da Silva ainda apresentava sinais de vida.

A vítima chegou a ser socorrida até o Proto Atendimento de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na unidade de saúde, os policiais foram informados de que Gilberto da Silva foi atingido por quatro disparos na região da cabeça e um disparo no braço direito.