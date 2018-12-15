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Assassinato

Homem é assassinado a tiros em Sooretama

A vítima foi atingida por quatro disparos na região da cabeça e um disparo no braço direito

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 12:08
Delegacia de Polícia Civil de Sooretama Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros em Sooretama, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem no bairro Salvador na tarde de sexta-feira (14), a vítima identificada como Gilberto Bonifácio da Silva ainda apresentava sinais de vida. 
A vítima chegou a ser socorrida até o Proto Atendimento de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na unidade de saúde, os policiais foram informados de que Gilberto da Silva foi atingido por quatro disparos na região da cabeça e um disparo no braço direito.
A PM informou que ninguém soube informar a motivação e a autoria do crime. A delegacia de Sooretama irá investigar o caso.
Homem é assassinado a tiros em Sooretama

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