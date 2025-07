Violência

Homem é assassinado a tiros em fazenda de Jaguaré

Josuel Felix de Souza, de 30 anos, foi executado após supostamente ter ameaçado uma família na noite de terça-feira (28). Segundo a PM, suspeito atirou na vítima mesmo após ela cair

Um homem de 30 anos, identificado como Josuel Felix de Souza, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (28), em uma fazenda na região conhecida como São Domingos, zona rural de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo .

Em seguida, o atirador, de 43 anos, se aproximou e efetuou mais um disparo à queima-roupa na cabeça da vítima já caída. Logo após. Na sequência, o suspeito fugiu por uma plantação de café. Ainda de acordo com a PM, os policiais encontraram na área de vegetação uma arma de pressão adulterada para disparar munição calibre .22. O suspeito não foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré e até o momento, o suspeito não foi preso. A corporação acrescentou que "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".