Homem é assassinado a tiros ao sair de bar na Serra, no ES

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:59
- Atualizado há 6 anos
Moradores do bairro Porto Canoa, na Serra, passaram por uma noite de tiros e medo nesta sexta-feira (18). Criminosos mataram um homem, de 28 anos, e deixaram um rastro de sangue pela rua. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e morta. Mais de dez disparos foram ouvidos.
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta de 20h30. Moradores da região contam que Weverton Souza dos Santos, 28, estava em um bar, na Rua Mestre Valentim. Quando saia do local e entrava no carro foi abordado por criminosos. Ninguém soube informar quantos bandidos renderam a vítima.
Weverton ainda correu, a pé, mas foi alcançado e caiu morto na rua. Após a ação, os bandidos fugiram e não foram mais localizados.
Quem mora na região acordou com um rastro de sangue de cerca de 40 metros na rua Mestre Valentim. Muito assustados, os moradores informaram que a vítima não era conhecida na região. Alguns populares chegaram a dizer, inclusive, que a vítima seria motorista de aplicativo. Porém, a informação não foi confirmada pela polícia e pela Associação de Motoristas por aplicativo do Espírito Santo (Amapes).
"Eu havia acabado de chegar em casa quando ouvi os tiros. Foi muito tiro, uns 15, mais ou menos. Fiquei muito assustada e só saí de casa hoje (19) pela manhã. A gente fica preocupado porque aqui sempre foi um lugar tranquilo. Fico pensando que por poucos minutos eu poderia ter ficado no meio do fogo cruzado", afirmou uma dona de casa que preferiu não se identificar.
O caso será investigados pela DHPP da Serra. Nenhum suspeito foi localizado.
