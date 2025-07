Bairro Santa Mônica

Homem é assassinado a facadas por causa de dívida de R$ 7 em Guarapari

Testemunhas relataram que suspeito disse que estava "doido para matar alguém e queria ser preso"

Um homem de 33 anos, identificado como Yago Cirilo Gomes, foi morto com facadas no peito e no abdômen, no meio da rua, durante a madrugada desta terça-feira (22) em Santa Mônica, Guarapari. Uma testemunha contou para a Polícia Militar que o crime começou com uma briga por causa de R$ 7. >