Homem é agredido por vizinhos após dar paulada na cabeça da ex-namorada

Suspeito, de 43 anos, deu uma paulada na cabeça da vítima quando ela passou na rua onde ele mora. Populares ficaram indignados e agrediram o acusado