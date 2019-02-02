Homem é agredido por vizinhos após dar paulada na cabeça da ex-namorada

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

Um homem de 43 anos foi agredido por populares depois de agredir a ex-namorada, na madrugada deste sábado (02), em São Mateus, região Norte do Estado. A mulher foi ferida por uma paulada quando passava pela rua do ex-companheiro. Indignados com a covardia, vizinhos agrediram o acusado, que precisou ser levado a um hospital. O bairro onde aconteceu a confusão não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no Hospital Estadual Roberto Silvares, onde o acusado foi atendido após ser agredido. Funcionários informaram aos militares que o indivíduo estava sendo submetido a pequenas cirurgias devido aos vários cortes sofridos no crânio. A ex-namorada dele também estava no hospital, onde passou por cirurgia para costurar um corte também na cabeça.

Após a alta médica, a vítima contou aos policiais que passou na rua do ex-companheiro quando foi atacada de surpresa com uma paulada na cabeça. Ela afirmou que a pancada foi tão forte que chegou a cair no chão com tontura. O que teria motivado a agressão é que a vítima incentivou uma amiga a prestar queixa contra o acusado, pois ele teria se masturbado na frente dessa mulher. A ex-namorada também contou que tem um documento de medida protetiva que proíbe o homem de se aproximar dela a distância de 500 metros.

Logo após o ataque do suspeito, vizinhos e populares que estavam na rua o agrediram. Tanto o homem quanto a mulher foram socorridos e levados ao hospital.