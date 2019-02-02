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São Mateus

Homem é agredido por vizinhos após dar paulada na cabeça da ex-namorada

Suspeito, de 43 anos, deu uma paulada na cabeça da vítima quando ela passou na rua onde ele mora. Populares ficaram indignados e agrediram o acusado

Publicado em 

02 fev 2019 às 18:01

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 18:01

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação
Um homem de 43 anos foi agredido por populares depois de agredir a ex-namorada, na madrugada deste sábado (02), em São Mateus, região Norte do Estado. A mulher foi ferida por uma paulada quando passava pela rua do ex-companheiro. Indignados com a covardia, vizinhos agrediram o acusado, que precisou ser levado a um hospital. O bairro onde aconteceu a confusão não foi informado.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no Hospital Estadual Roberto Silvares, onde o acusado foi atendido após ser agredido. Funcionários informaram aos militares que o indivíduo estava sendo submetido a pequenas cirurgias devido aos vários cortes sofridos no crânio. A ex-namorada dele também estava no hospital, onde passou por cirurgia para costurar um corte também na cabeça.
Após a alta médica, a vítima contou aos policiais que passou na rua do ex-companheiro quando foi atacada de surpresa com uma paulada na cabeça. Ela afirmou que a pancada foi tão forte que chegou a cair no chão com tontura. O que teria motivado a agressão é que a vítima incentivou uma amiga a prestar queixa contra o acusado, pois ele teria se masturbado na frente dessa mulher. A ex-namorada também contou que tem um documento de medida protetiva que proíbe o homem de se aproximar dela a distância de 500 metros.
Logo após o ataque do suspeito, vizinhos e populares que estavam na rua o agrediram. Tanto o homem quanto a mulher foram socorridos e levados ao hospital.
Ainda segundo a PM, o acusado recebeu alta médica e justificou aos policiais que foi agredido por moradores e pela ex-companheira. O suspeito e a vítima foram conduzidos à 18a Delegacia Regional de São Mateus. Procurada, a Polícia Civil informou que ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores, durante finais de semana e feriados não ficam disponíveis para o acesso da assessoria de imprensa.

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