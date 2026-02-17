Home
Homem é agredido e preso por abusar de menina de 9 anos em Guarapari

Pai da vítima discutiu com o suspeito, que o teria ameaçado; pessoas ao redor se envolveram e agressões só cessaram quando militares chegaram ao local

Julia Camim

Jornalista / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17:49

Delegacia Regional de Guarapari
Delegacia Regional de Guarapari, para onde suspeito foi levado Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 55 anos foi agredido por moradores e preso após ser acusado de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos no Centro de Guarapari, na tarde de segunda-feira (16).

Pai da vítima discutiu com o suspeito, que o teria ameaçado; pessoas ao redor se envolveram e agressões só cessaram quando militares chegaram ao local

Segundo a Polícia Militar, a denúncia dizia que uma menina havia sido abusada no local. No endereço indicado, os militares encontraram moradores agredindo o suspeito.

O pai da vítima relatou que a filha se aproximou chorando e dizendo que o homem havia dito palavras de cunho sexual para ela.

Em seguida, o pai da menina se dirigiu ao suspeito e eles começaram a discutir. Durante a briga, o acusado teria puxado uma faca. Foi nesse momento que as pessoas ao redor se envolveram.

Conforme os relatos, moradores retiraram a faca da mão do homem e começaram a agredi-lo. Ele ficou ferido e, por isso, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari.

Depois, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e duas vezes por ameaça, e conduzido ao Centro de Detenção Provisória.

Com informações do g1 ES

